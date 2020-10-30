ФОТО | В Вильяндимаа столкнулись два микроавтобуса. Два человека доставлены в больницу

В пятницу после 10 часов произошло ДТП на 7-м километре шоссе Вильянди-Рынгу, в деревне Лоо волости Вильянди в Вильяндимаа, где столкнулись два микроавтобуса, один вылетел в кювет и перевернулся на крышу. В больницу доставили двух человек.
По первоначальным данным, Mercedes начал обгон Hyndai, но водитель Hyndai не заметил, что автомобиль обгоняет его, и выехал наперерез. Обе машины вылетели в кювет. Hyundai, в котором было пять человек, перевернулся на крышу. Двух человек доставили в больницу. В Mercedes был водитель, который не пострадал.
Более точные обстоятельства ДТП выясняются.
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