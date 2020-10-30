ФОТО | В Вильяндимаа столкнулись два микроавтобуса. Два человека доставлены в больницу

По первоначальным данным, Mercedes начал обгон Hyndai, но водитель Hyndai не заметил, что автомобиль обгоняет его, и выехал наперерез. Обе машины вылетели в кювет. Hyundai, в котором было пять человек, перевернулся на крышу. Двух человек доставили в больницу. В Mercedes был водитель, который не пострадал.

Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

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