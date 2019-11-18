ФОТО | В Вильяндимаа столкнулись два грузовика

По первоначальным данным, Volvo двигался в сторону Кярстна и Mercedes-Benz — в сторону Раассилла. Но по до сих пор неизвестной причине Volvo врезался в прицеп Mercedes-Benz, в результате чего бок Volvo со стороны водителя был сильно поврежден. Водитель Volvo пострадал, и ему оказали первую помощь на месте. Водитель Mercedes не пострадал.

Некоторое время движение на месте происшествия было нарушено.