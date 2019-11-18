18.11.2019, 19:35

ФОТО | В Вильяндимаа столкнулись два грузовика


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Galerii: 16 pilti
Viljandimaal põrkasid kokku kaks veoautot Foto: Kenno Soo

В понедельник около 16:30 произошло ДТП на 8-м километре дороги Кярстна-Раассилла, то есть в Вильяндимаа в волости Вильянди в деревне Вилимеэсте, где столкнулись грузовики Volvo и Mercedes-Benz.

По первоначальным данным, Volvo двигался в сторону Кярстна и Mercedes-Benz — в сторону Раассилла. Но по до сих пор неизвестной причине Volvo врезался в прицеп Mercedes-Benz, в результате чего бок Volvo со стороны водителя был сильно поврежден. Водитель Volvo пострадал, и ему оказали первую помощь на месте. Водитель Mercedes не пострадал.

Некоторое время движение на месте происшествия было нарушено.

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