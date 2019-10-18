18.10.2019, 15:47
ФОТО: В Вильяндимаа столкнулись два автомобиля. Водители отделались легким испугом(2)
Сегодня около двух часов дня в деревне Синиаллику в Вильяндимаа произошла авария с участием двух автомобилей.
Сегодня около двух часов дня в деревне Синиаллику в Вильяндимаа произошла авария с участием двух автомобилей.
По предварительным данным, авария на перекрестке Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа и Лайду теэ произошла из-за водителя ехавшего со стороны Имавере автомобиля Peugeot, который захотел повернуть на Лайду теэ, но не заметил двигавшийся во встречном направлении автомобиль Audi. В результате Audi врезался в Peugeot сбоку.
В обоих транспортных средствах находились только водители. Прибывшие на место медики осмотрели их и повреждений не обнаружили.
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