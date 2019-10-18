ФОТО: В Вильяндимаа столкнулись два автомобиля. Водители отделались легким испугом

По предварительным данным, авария на перекрестке Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа и Лайду теэ произошла из-за водителя ехавшего со стороны Имавере автомобиля Peugeot, который захотел повернуть на Лайду теэ, но не заметил двигавшийся во встречном направлении автомобиль Audi. В результате Audi врезался в Peugeot сбоку.

В обоих транспортных средствах находились только водители. Прибывшие на место медики осмотрели их и повреждений не обнаружили.