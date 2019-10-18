18.10.2019, 15:47

ФОТО: В Вильяндимаа столкнулись два автомобиля. Водители отделались легким испугом

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rus.delfi.ee
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Galerii: 15 pilti
Foto: Tiit Blaat

Сегодня около двух часов дня в деревне Синиаллику в Вильяндимаа произошла авария с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, авария на перекрестке Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа и Лайду теэ произошла из-за водителя ехавшего со стороны Имавере автомобиля Peugeot, который захотел повернуть на Лайду теэ, но не заметил двигавшийся во встречном направлении автомобиль Audi. В результате Audi врезался в Peugeot сбоку.

В обоих транспортных средствах находились только водители. Прибывшие на место медики осмотрели их и повреждений не обнаружили.

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