ФОТО | В Вильяндимаа столкнулись автомобиль и мотоциклист

Сегодня в 16.16 в Центр тревоги сообщили о тяжелом ДТП в Вильяндимаа, на перекрестке Вильянди теэ и Ямеяла теэ.
После удара мотоциклиста отбросило в кювет, ему оказали медицинскую помощь на месте и отвезли в больницу. Находившиеся в автомобиле четыре человека не пострадали.
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