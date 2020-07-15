15.07.2020, 18:21

ФОТО | В Вильяндимаа столкнулись автомобиль и мотоциклист

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Viljandimaal põrkasid kokku mootorrattas ja sõidauto Foto: Kenno Soo

Сегодня в 16.16 в Центр тревоги сообщили о тяжелом ДТП в Вильяндимаа, на перекрестке Вильянди теэ и Ямеяла теэ.

После удара мотоциклиста отбросило в кювет, ему оказали медицинскую помощь на месте и отвезли в больницу. Находившиеся в автомобиле четыре человека не пострадали.

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