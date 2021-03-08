ФОТО | В Вильяндимаа сгорел большой жилой дом. Внутри найдено тело мужчины(2)
В деревне Пеэтримыйза в Вильяндимаа в воскресенье вечером загорелся большой жилой дом. К сожалению, несмотря на усилия пожарных, от дома остались практически одни стены.
В деревне Пеэтримыйза в Вильяндимаа в воскресенье вечером загорелся большой жилой дом. К сожалению, несмотря на усилия пожарных, от дома остались практически одни стены.
В 21:51 поступил вызов в Центр тревоги о пожаре в жилом доме. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже вырывался из-под крыши дома.
Так как здание было большое, а пожар крайне интенсивным, для тушения понадобилось больше спасателей — на место приехали почти все находящиеся на службе спасательные команды уезда.
В итоге огонь практически полностью уничтожил дом: крыша сгорела, одна часть дома выгорела полностью, вторая часть получила серьезные повреждения. Пожарным удалось защитить от огня подсобные постройки.
На место прибыл родственник хозяина дома и сообщил, что хозяин может находиться внутри. Спасатели нашли в доме тело 61-летнего мужчины.
Причина возгорания выясняется. При первом осмотре датчик дыма в доме найден не был.
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