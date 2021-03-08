ФОТО | В Вильяндимаа сгорел большой жилой дом. От него остались одни стены

В 21:51 поступил вызов в Центр тревоги о пожаре в жилом доме. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже вырывался из-под крыши дома.

Так как здание было большое, а пожар крайне интенсивным, для тушения понадобилось больше спасателей — на место приехали почти все находящиеся на службе спасательные команды уезда.

В итоге огонь практически полностью уничтожил дом и от него остались стоять одни стены. Пожарным удалось защитить от огня подсобные постройки.

Пока неизвестно, находились ли внутри дома люди на момент возгорания.