ФОТО | В Вильяндимаа пьяный водитель съехал в кювет, машина перевернулась

Авария произошла в деревне Лаатре волости Мульги, в нескольких километрах от границы Латвии.

По первоначальным данным, управлявший Volkswagen мужчина после поворота потерял контроль над машиной и съехал с дороги в кювет, затем автомобиль перевернулся на крышу. Водитель самостоятельно выбрался из машины.

Прибывшая на место полиция зафиксировала у водителя опьянение. Водитель пострадал и был доставлен в больницу, где также выяснят точную степень его опьянения.