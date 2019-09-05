ФОТО | В Вильяндимаа пьяный водитель съехал в кювет, машина перевернулась

Сегодня вечером около 19:30 произошло ДТП в Вильяндимаа, где пьяный водитель съехал с дороги в кювет.
Авария произошла в деревне Лаатре волости Мульги, в нескольких километрах от границы Латвии.
По первоначальным данным, управлявший Volkswagen мужчина после поворота потерял контроль над машиной и съехал с дороги в кювет, затем автомобиль перевернулся на крышу. Водитель самостоятельно выбрался из машины.
Прибывшая на место полиция зафиксировала у водителя опьянение. Водитель пострадал и был доставлен в больницу, где также выяснят точную степень его опьянения.
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