05.09.2019, 20:35

ФОТО | В Вильяндимаа пьяный водитель съехал в кювет, машина перевернулась

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rus.delfi.ee
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Viljandimaal sõitis joobes juht teelt välja kraavi ning paiskus katusele Foto: Kenno Soo

Сегодня вечером около 19:30 произошло ДТП в Вильяндимаа, где пьяный водитель съехал с дороги в кювет.

Авария произошла в деревне Лаатре волости Мульги, в нескольких километрах от границы Латвии.

По первоначальным данным, управлявший Volkswagen мужчина после поворота потерял контроль над машиной и съехал с дороги в кювет, затем автомобиль перевернулся на крышу. Водитель самостоятельно выбрался из машины.

Прибывшая на место полиция зафиксировала у водителя опьянение. Водитель пострадал и был доставлен в больницу, где также выяснят точную степень его опьянения.

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