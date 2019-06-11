11.06.2019, 16:40
ФОТО: В Вильяндимаа полыхало разрушенное здание. Владелец не желал, чтобы его тушили(1)
Вчера в Вильяндимаа загорелись остатки разрушенного здания. Владелец просил их не тушить.
Вчера в Вильяндимаа загорелись остатки разрушенного здания. Владелец просил их не тушить.
В понедельник в 22:36 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Выхмассааре в Вильяндимаа полыхает здание.
Проезжавший мимо водитель заметил пожар и сообщил об этом в ведомство. По словам представителя Лыунаского центра спасения, горело разрушенное здание, для округи опасности не было. Владелец здания был поблизости и не желал, чтобы дом тушили.
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