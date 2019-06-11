11.06.2019, 16:40

ФОТО: В Вильяндимаа полыхало разрушенное здание. Владелец не желал, чтобы его тушили

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Viljandimaal oli tulekahju, aga päästjad seda ära ei kustutanud
Viljandimaal oli tulekahju, aga päästjad seda ära ei kustutanudFoto: Kenno Soo

Вчера в Вильяндимаа загорелись остатки разрушенного здания. Владелец просил их не тушить.

В понедельник в 22:36 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Выхмассааре в Вильяндимаа полыхает здание.

Проезжавший мимо водитель заметил пожар и сообщил об этом в ведомство. По словам представителя Лыунаского центра спасения, горело разрушенное здание, для округи опасности не было. Владелец здания был поблизости и не желал, чтобы дом тушили.

Читайте также:
Читайте также: