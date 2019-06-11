ФОТО: В Вильяндимаа полыхало разрушенное здание. Владелец не желал, чтобы его тушили

В понедельник в 22:36 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Выхмассааре в Вильяндимаа полыхает здание.

Проезжавший мимо водитель заметил пожар и сообщил об этом в ведомство. По словам представителя Лыунаского центра спасения, горело разрушенное здание, для округи опасности не было. Владелец здания был поблизости и не желал, чтобы дом тушили.