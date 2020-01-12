12.01.2020, 11:34

ФОТО | В Вильяндимаа подожгли пристройку к дому

 (1)
EST
Galerii: 31 pilti
Viljandimaal hävis tulekahjus kõrvalhoone Foto: Kenno Soo

Ночью в 3:39 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Одисте в Вильяндимаа, где горела хозяйственная постройка. Люди в результате инцидента не пострадали.

По прибытию пожарных, пристройка уже сгорела. По предварительным данным, это был поджог.

Читайте также: