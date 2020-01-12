ФОТО | В Вильяндимаа подожгли пристройку к дому

Ночью в 3:39 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Одисте в Вильяндимаа, где горела хозяйственная постройка. Люди в результате инцидента не пострадали.
Ночью в 3:39 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Одисте в Вильяндимаа, где горела хозяйственная постройка. Люди в результате инцидента не пострадали.
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