ФОТО | В Вильяндимаа подожгли пристройку к дому

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Ночью в 3:39 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Одисте в Вильяндимаа, где горела хозяйственная постройка. Люди в результате инцидента не пострадали.