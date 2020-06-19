19.06.2020, 10:06
ФОТО: В Вильяндимаа перевозивший муку грузовик упал на бок
Сегодня в 07:30 произошла авария в Мяэлткюла в Вильяндимаа, где водитель грузового автомобиля, перевозившего муку, не справился с управлением и транспортное средство перевернулось на бок.
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