19.06.2020, 10:06

ФОТО: В Вильяндимаа перевозивший муку грузовик упал на бок

 (3)
EST
Galerii: 24 pilti
Viljandimaal paiskus veoauto teele külili Foto: Kenno Soo

Сегодня в 07:30 произошла авария в Мяэлткюла в Вильяндимаа, где водитель грузового автомобиля, перевозившего муку, не справился с управлением и транспортное средство перевернулось на бок.

В результате случившегося пострадал водитель. Его для проверки доставили в травмпункт.

Читайте также: