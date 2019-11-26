26.11.2019, 10:32

ФОТО | В Вильяндимаа перевернулся автомобиль, пострадали женщина и ребенок


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Viljandimaal rullus auto üle katuse ning paiskus küljele Foto: Kenno Soo

Сегодня утром в Вильяндиском уезде на шоссе Имавере - Вильянди - Каркси - Нуйа произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Во вторник, около 8 часов утра на 56-м километре шоссе Имавере — Вильянди — Каркси — Нуйа, в селе Синиаллику произошло ДТП, в котором автомобиль выехал с трассы и перевернулся через крышу.

По предварительным данным, автомобиль Renault двигался в сторону Имавере, но на скользкой дороге водитель потерял контроль над управлением машины, которая вылетела с дороги вправо. Автомобиль перевернулся через крышу и встал на бок.

В момент аварии в машине находились женщина и ребенок, которые были доставлены в больницу.

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