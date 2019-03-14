ФОТО: В Вильяндимаа огонь уничтожил дровяные сараи

Когда спасатели прибыли на место происшествия, дровяные сараи горели открытым пламенем и, по сути, были уже уничтожены. Также из сараев уже не удалось ничего спасти.

Спасатели предотвратили распространение огня на расположенные рядом сараи.

Местные жители смогли сказать, что пожар мог устроить мужчина, который ходит в сараи пить и курить.

Точная причина возникновения пожара все-таки еще выясняется.