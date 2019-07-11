11.07.2019, 07:10
ФОТО: В Вильяндимаа на озере проходят масштабные поиски тела утонувшего мужчины(2)
Вчера в 21:45 Центр тревоги получил сообщение о том, что на озере Холстре в Вильяндимаа под воду ушел человек.
Вчера в 21:45 Центр тревоги получил сообщение о том, что на озере Холстре в Вильяндимаа под воду ушел человек.
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