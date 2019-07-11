11.07.2019, 07:10

ФОТО: В Вильяндимаа на озере под воду ушел мужчина: спасатели развернули масштабные поиски

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rus.delfi.ee
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Galerii: 12 pilti
Viljandimaal otsitakse uppunud inimest Foto: Kenno Soo

Вчера в 21:45 Центр тревоги получил сообщение о том, что на озере Холстре в Вильяндимаа под воду ушел человек.

Речь идет о 44-летнем мужчине. Для его поисков в воде спасатели развернули масштабную операцию.

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