11.07.2019, 07:10
ФОТО: В Вильяндимаа на озере под воду ушел мужчина: спасатели развернули масштабные поиски(1)
Вчера в 21:45 Центр тревоги получил сообщение о том, что на озере Холстре в Вильяндимаа под воду ушел человек.
Вчера в 21:45 Центр тревоги получил сообщение о том, что на озере Холстре в Вильяндимаа под воду ушел человек.
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