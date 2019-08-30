ФОТО: В Вильяндимаа на дороге перевернулся трактор

29 августа в 22:20 случилось ДТП с трактором New Holland. Согласно первоначальным данным, на дороге из гравия прицеп трактор стал вилять, в результате чего 55-летний водитель потерял управление.

Трактор перевернулся на бок, а прицеп съехал с дороги на поле и упал колесами вверх. В тракторе кроме водителя находился 19-летний молодой человек, которого доставили в Вильяндискую больницу на осмотр.

Прибывшие на место спасатели вернули трактор в исходное положение и ликвидировали загрязнение. К счастью, прицеп трактора на момент аварии был пуст.