ФОТО | В Вильяндимаа мотоциклист сбил лося

Сегодня после обеда в волости Вильянди произошло ДТП - мотоциклист сбил лося, который неожиданно выбежал на проезжую часть.
ДТП произошло на в Ридикюла на 52-м километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, где лось неожиданно выбежал перед мотоциклистом. Столкновения избежать не удалось.
У 43-летнего мотоциклиста Yamaha имеются водительские права соответствующей категории, на нем было все необходимое защитное снаряжение.
По предварительным данным, мотоциклист получил серьезные травмы при столкновении с лосем, и он находится в больнице. Лось убежал в лес.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще 2 модели китайского Haval покинули российский рынок
В Тольятти принтер обвинили в попытке испортить аттестаты
Самая несчастная женщина: что не так с новым выходом Мелании
Спустя почти год предъявили обвинение по делу «пьяного» мальчика