ФОТО | В Вильяндимаа мотоциклист сбил лося

Сегодня после обеда в волости Вильянди произошло ДТП - мотоциклист сбил лося, который неожиданно выбежал на проезжую часть.
ДТП произошло на в Ридикюла на 52-м километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, где лось неожиданно выбежал перед мотоциклистом. Столкновения избежать не удалось.
У 43-летнего мотоциклиста Yamaha имеются водительские права соответствующей категории, на нем было все необходимое защитное снаряжение.
По предварительным данным, мотоциклист получил серьезные травмы при столкновении с лосем, и он находится в больнице. Лось убежал в лес.
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