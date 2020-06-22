ФОТО | В Вильяндимаа мотоциклист сбил лося

ДТП произошло на в Ридикюла на 52-м километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, где лось неожиданно выбежал перед мотоциклистом. Столкновения избежать не удалось.

У 43-летнего мотоциклиста Yamaha имеются водительские права соответствующей категории, на нем было все необходимое защитное снаряжение.

По предварительным данным, мотоциклист получил серьезные травмы при столкновении с лосем, и он находится в больнице. Лось убежал в лес.

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