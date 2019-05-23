ФОТО: В Вильяндимаа молния подожгла надворные постройки, они были уничтожены огнем

В Центр тревоги сообщили о случившемся в 19:27.

По прибытии спасателей строение было охвачено огнем и загорелась вторая расположенная рядом надворная постройка. Пламя угрожало жилому дому, два окна которого лопнули от жара.

Спасатели предотвратили распространение огня на жилой дом и потушили пожар к 21:04.

Обе надворные постройки были уничтожены огнем.