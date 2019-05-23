23.05.2019, 10:31

ФОТО: В Вильяндимаа молния подожгла надворные постройки, они были уничтожены огнем


rus.delfi.ee
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Äike süütas kõrvalhooned
Äike süütas kõrvalhoonedFoto: Lõuna päästekeskus

Вчера вечером в волости Мульги в деревне Универе молния ударила в надворную постройку, и она загорелась.

В Центр тревоги сообщили о случившемся в 19:27.

По прибытии спасателей строение было охвачено огнем и загорелась вторая расположенная рядом надворная постройка. Пламя угрожало жилому дому, два окна которого лопнули от жара.

Спасатели предотвратили распространение огня на жилой дом и потушили пожар к 21:04.

Обе надворные постройки были уничтожены огнем.

Äike süütas kõrvalhooned Foto: Lõuna päästekeskus
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