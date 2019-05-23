23.05.2019, 10:31
ФОТО: В Вильяндимаа молния подожгла надворные постройки, они были уничтожены огнем
Вчера вечером в волости Мульги в деревне Универе молния ударила в надворную постройку, и она загорелась.
Вчера вечером в волости Мульги в деревне Универе молния ударила в надворную постройку, и она загорелась.
В Центр тревоги сообщили о случившемся в 19:27.
По прибытии спасателей строение было охвачено огнем и загорелась вторая расположенная рядом надворная постройка. Пламя угрожало жилому дому, два окна которого лопнули от жара.
Спасатели предотвратили распространение огня на жилой дом и потушили пожар к 21:04.
Обе надворные постройки были уничтожены огнем.
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