07.09.2020, 09:30

ФОТО | В Вильяндимаа машина врезалась в дерево, водитель серьезно пострадал


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Viljandimaal sõitis auto vastu puud Foto: Kenno Soo

В деревне Тыниссааре в волости Вильянди 72-летний мужчина во время поворота влево потерял управление автомобилем Peugeot 2060, съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель серьезно пострадал и был доставлен в Клинику Тартуского университета. Больше пострадавших в машине не было.

Мужчина имел права соответствующей категории, а шины автомобиля отвечали требованиям. Полиция выяснить, был ли он трезв и пристегнул ли ремень.

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