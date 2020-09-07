07.09.2020, 09:30
ФОТО | В Вильяндимаа машина врезалась в дерево, водитель серьезно пострадал
В деревне Тыниссааре в волости Вильянди 72-летний мужчина во время поворота влево потерял управление автомобилем Peugeot 2060, съехал с дороги и врезался в дерево.
Водитель серьезно пострадал и был доставлен в Клинику Тартуского университета. Больше пострадавших в машине не было.
Мужчина имел права соответствующей категории, а шины автомобиля отвечали требованиям. Полиция выяснить, был ли он трезв и пристегнул ли ремень.
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