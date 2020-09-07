ФОТО | В Вильяндимаа машина врезалась в дерево, водитель серьезно пострадал

Водитель серьезно пострадал и был доставлен в Клинику Тартуского университета. Больше пострадавших в машине не было.

Мужчина имел права соответствующей категории, а шины автомобиля отвечали требованиям. Полиция выяснить, был ли он трезв и пристегнул ли ремень.