14.08.2019, 13:10
ФОТО: В Вильяндимаа машина оказалась на боку в кювете из-за невнимательности водителя(1)
Около 10 часов утра на 21 километре шоссе Вильянди-Вялусте-Мустла, в деревне Калбузе автомобиль Audi A6 направлялся в сторону Вильянди, когда водитель из-за невнимательности выехал на встречную полосу. ЗАтем автомобиль съехал в кювет и перевернулся набок.
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