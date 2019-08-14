14.08.2019, 13:10

ФОТО: В Вильяндимаа машина оказалась на боку в кювете из-за невнимательности водителя


rus.delfi.ee
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Galerii: 13 pilti
Viljandimaal sõitis auto kraavi tähelepanematuse tõttu Foto: Kenno Soo

Около 10 часов утра на 21 километре шоссе Вильянди-Вялусте-Мустла, в деревне Калбузе автомобиль Audi A6 направлялся в сторону Вильянди, когда водитель из-за невнимательности выехал на встречную полосу. ЗАтем автомобиль съехал в кювет и перевернулся набок.

В момент инцидента в автомобиле было два человека, которые смогли самостоятельно оттуда выбраться. К счастью, никто серьезно не пострадал.

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