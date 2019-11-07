07.11.2019, 12:20

ФОТО | В Вильяндимаа Honda съехала с дороги и снесла столб

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Galerii: 13 pilti
Suure-Jaanis sõitis Honda CR-V vastu elektriposti Foto: Kenno Soo

Сегодня незадолго до 8 часов утра произошла авария в Вильяндимаа, в Сууре-Яани на улице Кёлери, где Honda CR-V съехала с дороги в кювет и врезалась в деревянный столб электропередач. Водитель отделался испугом.

Водитель потерял контроль над Honda, отклонился на встречную полосу и съехал в кювет. Там Honda снесла деревянный столб электропередач.

Прибывшие на место электрики отключили электричество, чтобы столб можно было убрать с машины.

На место происшествия также приехала скорая помощь, но травм у водителя не обнаружили.

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