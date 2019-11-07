ФОТО | В Вильяндимаа Honda съехала с дороги и снесла столб

Водитель потерял контроль над Honda, отклонился на встречную полосу и съехал в кювет. Там Honda снесла деревянный столб электропередач.

Прибывшие на место электрики отключили электричество, чтобы столб можно было убрать с машины.

На место происшествия также приехала скорая помощь, но травм у водителя не обнаружили.