31.05.2020, 13:40

ФОТО | В Вильяндимаа горит лес, огонь повредил линии электропередачи

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Galerii: 26 pilti
Viljandimaaal põleb mets Foto: Kenno Soo

Сегодня в 10:23 Центр тревоги получил сообщение, что в Вильяндимаа в волости Мульги в деревне Судисте горит лес.

По прибытии спасателей на место горело примерно 600 квадратных метров леса, но распространялось дальше на пару гектаров. Тушить начали три очага пожара, и работу осложняет сильный ветер.

Ситуацию сначала осложняло и то, что огонь прожег линии электропередачи. Так пришлось привлечь к спасательной операции и электриков. Помимо спасателей Вильяндимаа на месте происшествия находятся также спасатели Пярнумаа и Валгамаа.

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