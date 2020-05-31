ФОТО | В Вильяндимаа горит лес, огонь повредил линии электропередачи

Сегодня в 10:23 Центр тревоги получил сообщение, что в Вильяндимаа в волости Мульги в деревне Судисте горит лес.
По прибытии спасателей на место горело примерно 600 квадратных метров леса, но распространялось дальше на пару гектаров. Тушить начали три очага пожара, и работу осложняет сильный ветер.
Ситуацию сначала осложняло и то, что огонь прожег линии электропередачи. Так пришлось привлечь к спасательной операции и электриков. Помимо спасателей Вильяндимаа на месте происшествия находятся также спасатели Пярнумаа и Валгамаа.
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