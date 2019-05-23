23.05.2019, 19:04

ФОТО: В Вильяндимаа автомобиль врезался в дерево: в машине находилось двое детей

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rus.delfi.ee
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Galerii: 17 pilti
Viljandimaal sõitis auto vastu puud Foto: Kenno Soo

Сегодня днем, около четырех часов, в деревне Пяртси в волости Вильянди в Вильяндимаа произошла авария.

По предварительным данным, управлявшая автомобилем Ford 24-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево. Помимо нее, в машине находилось два ребенка. Прибывшие на место медики осмотрели водителя и пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

Отмечается, что внимание женщины во время вождения рассеялось, так как она отвлеклась на одного из детей.

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