23.05.2019, 19:04
ФОТО: В Вильяндимаа автомобиль врезался в дерево: в машине находилось двое детей(1)
Сегодня днем, около четырех часов, в деревне Пяртси в волости Вильянди в Вильяндимаа произошла авария.
Сегодня днем, около четырех часов, в деревне Пяртси в волости Вильянди в Вильяндимаа произошла авария.
По предварительным данным, управлявшая автомобилем Ford 24-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево. Помимо нее, в машине находилось два ребенка. Прибывшие на место медики осмотрели водителя и пассажиров. К счастью, никто не пострадал.
Отмечается, что внимание женщины во время вождения рассеялось, так как она отвлеклась на одного из детей.
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