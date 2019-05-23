ФОТО: В Вильяндимаа автомобиль врезался в дерево: в машине находилось двое детей

По предварительным данным, управлявшая автомобилем Ford 24-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево. Помимо нее, в машине находилось два ребенка. Прибывшие на место медики осмотрели водителя и пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

Отмечается, что внимание женщины во время вождения рассеялось, так как она отвлеклась на одного из детей.