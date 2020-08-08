08.08.2020, 21:55
ФОТО | В Вильяндимаа автомобиль сбил лося. Животное погибло
Находившиеся в автомобиле люди отделались лишь испугом.
Находившиеся в автомобиле люди отделались лишь испугом.
В субботу вечером около 20 часов произошло ДТП на 74-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, то есть в Вильяндимаа, в волости Вильянди в деревне Мустивере, где перед автомобилем выбежал лось, который погиб на месте происшествия.
По первоначальным данным, перед автомобилем Volkswagen неожиданно выбежал молодой лось, который влетел в лобовое стекло. Лось погиб на месте происшествия, и находившиеся в автомобиле люди отделались испугом. Погибшее животное увезли охотники.
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