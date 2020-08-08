08.08.2020, 21:55

ФОТО | В Вильяндимаа автомобиль сбил лося. Животное погибло

 (2)
EST
Galerii: 4 pilti
Viljandimaal hukkus liiklusõnnetuses põder Foto: Kenno Soo

Находившиеся в автомобиле люди отделались лишь испугом.

В субботу вечером около 20 часов произошло ДТП на 74-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, то есть в Вильяндимаа, в волости Вильянди в деревне Мустивере, где перед автомобилем выбежал лось, который погиб на месте происшествия.

По первоначальным данным, перед автомобилем Volkswagen неожиданно выбежал молодой лось, который влетел в лобовое стекло. Лось погиб на месте происшествия, и находившиеся в автомобиле люди отделались испугом. Погибшее животное увезли охотники.

Читайте также: