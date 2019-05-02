02.05.2019, 14:52

ФОТО | В Вильяндимаа автомобиль сбил лося: из соображений гуманности животное пришлось умертвить

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rus.delfi.ee
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Põder jooksis autole ette Foto: Kenno Soo

В четверг днем произошла авария в деревне Тагамыйхза в Вильяндимаа, где под колеса автомобиля на дорогу выбежал лось.

В результате столкновения с транспортным средством животное получило тяжелые травмы. На место был вызван охотник, которому пришлось из соображений гуманности застрелить животное.

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