02.05.2019, 14:52
ФОТО | В Вильяндимаа автомобиль сбил лося: из соображений гуманности животное пришлось умертвить(10)
В четверг днем произошла авария в деревне Тагамыйхза в Вильяндимаа, где под колеса автомобиля на дорогу выбежал лось.
В четверг днем произошла авария в деревне Тагамыйхза в Вильяндимаа, где под колеса автомобиля на дорогу выбежал лось.
В результате столкновения с транспортным средством животное получило тяжелые травмы. На место был вызван охотник, которому пришлось из соображений гуманности застрелить животное.
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