ФОТО | В Вильяндимаа автоледи на Audi вылетела с проезжей части в кювет

По первоначальным данным, находившаяся за рулем Audi женщина потеряла управление над машиной на скользкой дороге, а затем вылетела в кювет. Машина перевернулась на крышу.

Автоледи отделалась испугом. В машине других пассажиров не было.

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