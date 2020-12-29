ФОТО | В Вильяндимаа автоледи на Audi вылетела с проезжей части в кювет

Во вторник, около 11 часов, на 2-м километре шоссе Мудисте-Сууре-Яани-Вяндра произошла авария.
По первоначальным данным, находившаяся за рулем Audi женщина потеряла управление над машиной на скользкой дороге, а затем вылетела в кювет. Машина перевернулась на крышу.
Автоледи отделалась испугом. В машине других пассажиров не было.
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