09.04.2019, 15:50
ФОТО | В Вильянди в пруду обнаружили тело пожилого мужчины
Сегодня в 7 часов утра в ручье Валуоя в Вильянди было найдено тело пожилого мужчины.
Сегодня в 7 часов утра в ручье Валуоя в Вильянди было найдено тело пожилого мужчины.
По словам пресс-секретаря полиции, речь идет о 83-летнем мужчине, чье тело было найдено примерно в трех метрах от берега. Собранная к настоящему моменту информация не указывает на то, что речь может идти о преступлении.
Точную причину смерти выяснит вскрытие.
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