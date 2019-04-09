ФОТО | В Вильянди в пруду обнаружили тело пожилого мужчины

По словам пресс-секретаря полиции, речь идет о 83-летнем мужчине, чье тело было найдено примерно в трех метрах от берега. Собранная к настоящему моменту информация не указывает на то, что речь может идти о преступлении.

Точную причину смерти выяснит вскрытие.