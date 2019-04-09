09.04.2019, 15:50

ФОТО | В Вильянди в пруду обнаружили тело пожилого мужчины


rus.delfi.ee
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Viljandis leiti Valuojast mehe surnukeha Foto: Kenno Soo

Сегодня в 7 часов утра в ручье Валуоя в Вильянди было найдено тело пожилого мужчины.

По словам пресс-секретаря полиции, речь идет о 83-летнем мужчине, чье тело было найдено примерно в трех метрах от берега. Собранная к настоящему моменту информация не указывает на то, что речь может идти о преступлении.

Точную причину смерти выяснит вскрытие.

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