ФОТО: В Вильянди утонул 39-летний мужчина

Личность 39-летнего мужчины выясняется. Полиция ведет расследование.

В 19:07 спасатели обнаружили велосипед и тапки возле берега. Через полтора часа они нашли мертвое тело в озере Вильянди.

В этом году в Эстонии утонуло 29 человек, почти половина из них были под алкогольным опьянением.