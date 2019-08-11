11.08.2019, 20:06

ФОТО: В Вильянди утонул 39-летний мужчина

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обновлено в 21:55
rus.delfi.ee
EST 4
Galerii: 21 pilti
Viljandi järvest otsitakse uppunud inimest Foto: Kaspar Pokk

В 19:07 в Центр тревоги поступило сообщение, что в озере Вильянди под воду погрузился человек. В 20:45 спасатели достали мертвое тело из озера.

Личность 39-летнего мужчины выясняется. Полиция ведет расследование.

В 19:07 спасатели обнаружили велосипед и тапки возле берега. Через полтора часа они нашли мертвое тело в озере Вильянди.

В этом году в Эстонии утонуло 29 человек, почти половина из них были под алкогольным опьянением.

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