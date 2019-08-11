ФОТО: В Вильянди утонул 39-летний мужчина

В 19:07 в Центр тревоги поступило сообщение, что в озере Вильянди под воду погрузился человек. В 20:45 спасатели достали мертвое тело из озера.
Личность 39-летнего мужчины выясняется. Полиция ведет расследование.
В 19:07 спасатели обнаружили велосипед и тапки возле берега. Через полтора часа они нашли мертвое тело в озере Вильянди.
В этом году в Эстонии утонуло 29 человек, почти половина из них были под алкогольным опьянением.
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