ФОТО: В Вильянди столкнулись три автомобиля. Досталось и прибывшему на место полицейскому микроавтобусу(1)
В четверг днем на перекрестке Якобсони и Сави в Вильянди столкнулись три машины. Пострадал и полицейский микроавтобус.
В четверг днем на перекрестке Якобсони и Сави в Вильянди столкнулись три машины. Пострадал и полицейский микроавтобус.
По предварительным данным, водитель автомобиля Audi захотел повернуть с улицы Сави на улицу Якобсони, но не заметил двигавшийся по главной дороге автомобиль Škoda, в результате чего Škoda врезался сбоку в Audi.
В результате столкновения Audi в свою очередь врезался в стоявшее возле дороги дерево, а Škoda врезался в BMW, который ожидал возможности повернуть направо с парковки Туру на улицу Яакобсони.
Прибывшие на место спасатели очистили дорогу от обломков.
Также в рамках этого же случая произошла еще одна авария: прибывший на место буксир при движении задним ходом задел полицейский автобус.
Все участники аварий были трезвы. Никто не пострадал. Дальнейшим выяснением обстоятельств займется страховая фирма.
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