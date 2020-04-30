ФОТО: В Вильянди столкнулись три автомобиля. Досталось и прибывшему на место полицейскому микроавтобусу

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi захотел повернуть с улицы Сави на улицу Якобсони, но не заметил двигавшийся по главной дороге автомобиль Škoda, в результате чего Škoda врезался сбоку в Audi.

В результате столкновения Audi в свою очередь врезался в стоявшее возле дороги дерево, а Škoda врезался в BMW, который ожидал возможности повернуть направо с парковки Туру на улицу Яакобсони.

Прибывшие на место спасатели очистили дорогу от обломков.

Также в рамках этого же случая произошла еще одна авария: прибывший на место буксир при движении задним ходом задел полицейский автобус.

Все участники аварий были трезвы. Никто не пострадал. Дальнейшим выяснением обстоятельств займется страховая фирма.