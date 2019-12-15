15.12.2019, 14:37

ФОТО: В Вильянди столкнулись два грузовика, нарушитель уехал с места происшествия


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Avarii põhjustanud veokijuht põgenes Foto: Kenno Soo

В воскресенье примерно в час дня в Вильянди на улице Рауа столкнулись два грузовых автомобиля. Предполагаемый виновник покинул место ДТП.

По первоначальным данным, водитель Volvo хотел повернуть налево, но в него въехал другой неопознанный грузовик. Второй водитель уехал с места происшествия. Полиция утверждает, что нарушитель ехал на большой скорости.

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