ФОТО: В Вильянди столкнулись автобус ATKO и микроавтобус

Как сообщили Delfi в полиции, в 07:17 Центр тревоги получил сообщение об аварии на улице Яякобсони в Вильянди, где на регулируемом перекрестке столкнулись автобус и микроавтобус.

По предварительным данным, автобус двигался по улице Таллинна и стал пересекать перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с микроавтобусом Peugeo, ехавшим по улице Яакобсони.

На момент аварии в автобусе находилось 8 человек. Никто не пострадал.

Точные обстоятельства выяснит следствие.