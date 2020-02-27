27.02.2020, 11:30

ФОТО: В Вильянди столкнулись автобус ATKO и микроавтобус


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Viljandis põrkasid kokku kaubik ja buss Foto: Kenno Soo

Сегодня рано утром в Вильянди произошла авария с участием автобуса ATKO и микроавтобуса.

Как сообщили Delfi в полиции, в 07:17 Центр тревоги получил сообщение об аварии на улице Яякобсони в Вильянди, где на регулируемом перекрестке столкнулись автобус и микроавтобус.

По предварительным данным, автобус двигался по улице Таллинна и стал пересекать перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с микроавтобусом Peugeo, ехавшим по улице Яакобсони.

На момент аварии в автобусе находилось 8 человек. Никто не пострадал.
Точные обстоятельства выяснит следствие.

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