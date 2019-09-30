ФОТО | В Вильянди спасателям пришлось тушить несуществующий пожар

В воскресенье в 22:25 Центр тревоги получил тревожное сообщение, что в Вильянди по адресу Рижское шоссе, 28а горит крыша многоквартирного дома.

Когда спасатели прибыли на место, они сразу начали выяснять, где именно пожар. Поскольку речь идет о пятиэтажном доме, на место приехала и машина с лестницей, чтобы с ее помощью отправиться на крышу. Спасатели побывали на крыше и пожара не нашли.

Спасатели решили, что дым от котельной мог быть над домом и кому-то могло показаться, что крыша горит.