ФОТО | В Вильянди спасателям пришлось тушить несуществующий пожар

В воскресенье вечером Центр тревоги получил сообщение, что в Вильянди горит крыша многоквартирного дома, но выехавшие с лестницей спасатели пламени не нашли.
В воскресенье в 22:25 Центр тревоги получил тревожное сообщение, что в Вильянди по адресу Рижское шоссе, 28а горит крыша многоквартирного дома.
Когда спасатели прибыли на место, они сразу начали выяснять, где именно пожар. Поскольку речь идет о пятиэтажном доме, на место приехала и машина с лестницей, чтобы с ее помощью отправиться на крышу. Спасатели побывали на крыше и пожара не нашли.
Спасатели решили, что дым от котельной мог быть над домом и кому-то могло показаться, что крыша горит.
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