07.08.2019, 10:50

ФОТО | В Вильянди сгорели дотла дом и сарай, подозревают поджог


rus.delfi.ee
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Galerii: 16 pilti
Viljandis põles mahahäetud maja Foto: Kenno Soo

Во вторник вечером в 22:04 Центр тревоги пооучил сообщение, что в Вильянди на улице Пийри горит пустующий жилой дом.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, жилой дом горел открытым пламенем. Поскольку крыша дома уже по прибытии спасателей была, по сути, уничтожена, спасать больше было нечего. Выстояли только стены дома. По словам спасателей, электричества в доме не было.

За несколько часов до этого сообщили о пожаре по тому же адресу, тогда горел открытым пламенем расположенный рядом с жилым домом сарай, который был уничтожен огнем. Очевидно, причиной обоих пожаров является поджог.

Спасатели и раньше выезжали тушить тот же дом, но теперь дом стал непригодным для использования.

При пожаре никто не пострадал.

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