26.07.2019, 15:02

ФОТО | В Вильянди произошла авария с участием трех автомобилей: одного человека увезли в больницу


rus.delfi.ee
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Galerii: 34 pilti
Avarii Viljandimaal Foto: Kaspar Pokk

Сегодня около 13 часов на шоссе Имавере-Вильянди недалеко от Муйдусте произошла авария, в которой пострадал один человек.

По предварительной информации, 43-летнему водителю автомобиля Peugeot с прицепом, ехавшего со стороны Вильянди, стало плохо. Он потерял контроль над транспортным средством, в результате чего оно отклонилось на встречную полосу. Водитель ехавшего навстречу автомобиля Škoda успел прижаться к обочине, затормозить и избежать столкновения. Однако водителю следовавшего за Škoda грузовика сделать то же самое не удалось. Грузовик столкнулся с Peugeo, а затем врезался сзади в Škoda.

Водитель Peugeo был доставлен в больницу.

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