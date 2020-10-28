ФОТО | В Вильянди произошел пожар в рядном жилом доме. Погибло два человека

Первого пострадавшего пожарные обнаружили через несколько минут. Реанимировать его не удалось. Вскоре был найден и второй погибший. Это были пожилые мужчина и женщина.

Пожар был взят под контроль в 23.03. Предварительная причина пожара - неполадке в электроприборе или электропроводке.

В текущем году в пожарах в Эстонии погибли 28 человек.