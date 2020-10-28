28.10.2020, 21:22
ФОТО | В Вильянди произошел пожар в рядном жилом доме. Погибло два человека(1)
В среду вечером, в 20.03, спасатели Вильянди получили вызов на пожар в жилом рядном доме на улице Касе. К моменту приезда к месту происшествия дом горел уже открытым пламенем.
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