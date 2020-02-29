ФОТО | В Вильянди около театра Угала пьяный водитель врезался в автобус

Сегодня около 16:00 в Вильянди, рядом с театром Угала произошла авария, где 29-летний пьяный мужчина въехал в автобус.
Сегодня около 16:00 в Вильянди, рядом с театром Угала произошла авария, где 29-летний пьяный мужчина въехал в автобус.
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